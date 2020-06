Nuno Manta Santos: "Estamos cientes das dificuldades, mas queremos dar uma boa resposta"

JN/Agências Ontem às 22:18 Facebook

O treinador Nuno Manta Santos salientou esta segunda-feira a ambição dos jogadores do Aves em obterem um triunfo inédito frente ao líder F. C. Porto, na terça-feira, em jogo da 27.ª jornada da Liga.

"Nunca há impossíveis na vida e temos de nos agarrar a isso, sabendo da dificuldade que é vencer o F. C. Porto neste momento. Estamos cientes das dificuldades, mas queremos dar uma boa resposta, fazer um jogo positivo e demonstrar que temos qualidade para somar pontos e dificultar a tarefa de uma equipa muito forte, que luta pelo título e quer continuar na frente do campeonato", referiu o técnico, em conferência de imprensa.

Recusando comentários às ausências dos castigados Alex Telles e Wilson Manafá, Nuno Manta Santos admite ter detetado poucas diferenças nos dragões após a retoma da Liga, ao conservarem atributos que "já os caracterizavam", como "uma grande vontade e intensidade no jogo ofensivo e muita agressividade pela positiva na conquista da bola".

"Poderemos aproveitar as bolas paradas a nosso favor e sabemos que às vezes têm algumas dificuldades na transição defensiva, sobretudo quando não ganham a bola na primeira fase de pressão. Haverá espaços nas costas e nos corredores laterais para explorarmos, mas também iremos tentar aproveitar o nosso ataque organizado", anteviu.

Apesar das cinco derrotas consecutivas e de ter conquistado um ponto nos últimos 21 possíveis, o treinador nota "uma equipa a crescer" e mostra-se satisfeito com o "caráter, compromisso e respeito" dos avenses, que procuram "fazer história" diante do F. C. Porto, com quem averbaram 14 derrotas e um empate nos confrontos anteriores.

"No último jogo tínhamos uma estratégia para a segunda parte que foi condicionada ao fim de 30 segundos, mas a capacidade de os atletas conseguirem reajustar para jogarmos com menos um durante 45 minutos só provou a sua competência e qualidade", apontou, aludindo à expulsão do defesa Ricardo Mangas na derrota em Tondela (2-0).

Os avenses também estão privados do avançado chadiano Marius Mouandilmadji, cedido pelo F. C. Porto, e equacionam a estreia de "mais um ou dois atletas" oriundos da equipa sub-23 na reta final do campeonato, no qual já recorreram a 41 jogadores sem "olhar a idades, mas às competências de cada um e ao que podem oferecer ao grupo".

Após quase três meses de paragem devido à pandemia de covid-19, Nuno Manta Santos considera ser "muito prematuro" aferir os impactos do regresso de um futebol sem adeptos nas bancadas, com riscos redobrados de lesões e a medida temporária das cinco substituições, que perfazem um "espetáculo diferente" ao qual "todos se estão a adaptar".

O Aves, 18.º e último classificado, com 13 pontos, 12 abaixo da zona de salvação, recebe o F. C. Porto, na liderança isolada, com 63, mais dois do que o Benfica, na terça-feira, às 21.15 horas, no Estádio do Aves, em encontro da 27.ª jornada, com arbitragem de Carlos Xistra, de Castelo Branco.