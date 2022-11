Nuno Mendes com mialgia

Rui Farinha, em Doha Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Nuno Mendes, com uma mialgia de esforço, está ausente da sessão de trabalho, nesta terça-feira, no centro de treinos da seleção portuguesa no Catar.

À exceção do lateral esquerdo, todos os jogadores estão disponíveis e nos 15 minutos abertos à imprensa, fizeram aquecimento com bola.

O jogador do Paris Saint-Germain falha a sessão a dois dias da estreia da seleção portuguesa no Mundial - na quinta-feira, a equipa das quinas defronta o Gana -, mas, ao que o JN apurou, a lesão de Nuno Mendes não é grave.

PUB

Esta época, o lateral esquerdo soma 20 jogos, regista dois golos e quatro assistências.