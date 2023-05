Nuno Mendes desfalca PSG até ao final da época devido a lesão

JN Hoje às 15:38 Facebook

Uma lesão muscular na coxa direita, contraída no jogo entre o PSG e o Lorient no último fim de semana, coloca um ponto final na temporada de Nuno Mendes.

Nuno Mendes não vai jogar mais esta época. O lateral esquerdo, de 20 anos, sofreu uma lesão muscular na coxa direita, durante o encontro com o Lorient, e desfalca o PSG até ao término da Liga francesa.

A situação foi confirmada pelo clube parisiense, em comunicado, com o internacional português a falhar as últimas cinco jornadas do campeonato.

O defesa, formado no Sporting, tinha começado no banco o jogo com o Lorient, que o PSG perdeu por 3-1, tendo sido lançado por Christophe Galtier aos 56 minutos, rendendo o espanhol Juan Bernat.

Nuno Mendes termina de forma prematura uma época irregular, marcada por algumas lesões, como a que sofreu ao serviço da seleção nacional durante o Mundial do Catar.