Nuno Mendes dispensado da seleção de sub-21

O defesa-esquerdo foi esta terça-feira dispensado da seleção portuguesa de sub-21 devido a lesão.

De acordo com a FPF, o jogador do Sporting "sofreu traumatismo no pé esquerdo frente ao Chipre e não joga com os Países Baixos".

"Nuno Mendes foi, após realização de exames e avaliação clínica, dado como indisponivel pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para a partida com os Países Baixos", lê-se no comunicado da FPF.

Já apurados para o Europeu de sub-21, Portugal e Países Baixos defrontam-se na quarta-feira, em Portimão, com o primeiro lugar no Grupo 7 ainda por decidir, com os holandeses a terem 27 pontos, mais três do que a equipa das quinas.