Nuno Mendes e as novas regras no PSG: "Sem elas, pode instalar-se a anarquia"

Nuno Mendes abordou as novas regras impostas ao plantel pelo treinador, Christophe Galtier, e o conselheiro para o futebol, Luís Campos. "Sem elas, pode instalar-se a anarquia", sublinhou o lateral português do PSG.

Segundo do jornal francês 'L'Equipe', os jogadores estão obrigados a chegar à cidade desportiva do PSG entre as 8:30 horas e as 8:45 horas, sendo que quem falhar a chamada não poderá integrar os trabalhos da equipa. Durante o pequeno-almoço, os atletas não podem utilizar os telemóveis.

Para Nuno Mendes, "é bom que existam regras porque, sem elas, pode instalar-se a anarquia". Numa entrevista à 'RMC Sport', o lateral internacional por Portugal revelou que "o treinador já ganhou o balneário", e mostrou-se satisfeito por Christophe Galtier adotar um sistema com três defesas centrais, idêntico ao que jogava no Sporting.

"Ainda nos estamos a adaptar a este modelo, mas, para mim, é muito benéfico, porque gosto de atacar. Tenho a certeza de que vamos fazer uma grande temporada", referiu o defesa canhoto.