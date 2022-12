Nuno Mendes e Danilo abandonam seleção e regressam a Paris

Rui Farinha, em Doha Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A dupla Nuno Mendes e Danilo Pereira receberam, esta quarta-feira, ordens para regressar a Paris para tratarem das lesões contraídas no Mundial 2022, falhando assim o restante do torneio.

Se Nuno Mendes era uma certeza que não competia mais no Mundial 2022, agora também Danilo Pereira está fora do torneio. Os dois jogadores do Paris Saint-Germain receberam ordens para regressarem a Paris e tratarem das lesões contraídas no Campeonato do Mundo.

Ao contrário de Nuno Mendes, havia a possibilidade de Danilo recuperar a tempo de ainda participar no Mundial, mas tal não se verificou, ficando assim Fernando Santos com duas ausências no grupo inicial de 26 jogadores convocados. De recordar que Danilo fraturou três costelas num treino antes do jogo contra o Uruguai, e Nuno Mendes contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda no encontro contra os sul-americanos.