Nuno Mendes está recuperado e já treinou

O defesa Nuno Mendes, que saiu tocado no jogo frente ao Belenenses SAD e esteve em tratamento no início da semana, está recuperado e esteve presente no treino desta quarta-feira do Sporting.

O lateral esquerdo teve de ser substituído por Antunes aos 78 minutos no jogo de domingo do campeonato, que o Sporting venceu por 2-1, por apresentar queixas na coxa direita.

Depois de ter realizado apenas tratamento na segunda-feira e com os leões de folga no dia seguinte, esta quarta-feira o treinador Rúben Amorim já pôde contar com o jogador, quando prepara a receção de sábado ao S. C. Braga, da 12.ª jornada da Liga.

Na sessão, na Academia de Alcochete, o central Zouhair Feddal prosseguiu tratamento a um traumatismo no joelho, mas já trabalhou no relvado, bem como Jovane Cabral, com treino ainda "sob vigilância médica".

Na quinta-feira, a equipa volta a treinar em Alcochete, a partir das 10 horas.

O Sporting, que lidera a Liga, com 29 pontos, recebe no sábado o S. C. Braga, quarto classificado, com 24.