Nuno Mendes estreou-se pela seleção e valor de mercado disparou

O lateral esquerdo do Sporting continua em alta. Na véspera, Nuno Mendes estreou-se pela principal seleção portuguesa e, esta quinta-feira, subiu ao segundo posto dos futebolistas mais cotados da Liga NOS.

O jovem lateral, de apenas 18 anos, foi valorizado em oito milhões de euros pelo portal "Transfermarkt", passando, agora, a ter uma cotação de 25 milhões. O jogador mais valioso do campeonato nacional continua a ser o portista Jesús Corona, que mantém o valor de mercado nos 30 milhões de euros.

O referido portal fez uma atualização dos dados esta quinta-feira, sendo que há outros jogadores da Liga portuguesa a subir em flecha no que toca ao valor de mercado. São exemplos disso o também sportinguista Pedro Porro e o portista Sérgio Oliveira, embora nenhum deles tenha valorizado tanto quanto Nuno Mendes.



Fora dos três grandes, no top-30 dos jogadores mais valiosos da Liga portuguesa estão apenas dois futebolistas: Ricardo Horta do S. C. Braga e Marcus Edwards do V. Guimarães.



Ainda de acordo com o "Transfermarkt", o plantel do F. C. Porto continua a ser o mais valioso da Liga (263,1M€), seguindo-se o do Benfica (261,8M€), com o do Sporting a fechar o pódio (185,1M€).

Confira, agora, os 30 jogadores mais valiosos do campeonato português:

1. Jesús Corona (30M€, F. C. Porto)

2. Nuno Mendes (+8M€ para 25M€, Sporting)

3. Rafa Silva (23M€, Benfica)

4. Grimaldo (-6M€ para 22M€, Benfica)

5. Otávio (21M€, F. C. Porto)

6. Darwin (-5M€ para 20M€, Benfica)

7. Everton (-5M€ para 20M€, Benfica)

8. Weigl (+3M€ para 20M€, Benfica)

9. Luis Díaz (18M€, F. C. Porto)

10. Pedro Porro (+6M€ para 17M€, Sporting)

11. Pedrinho (17M€, Benfica)

12. Waldschmidt (17M€, Benfica)

13. Sérgio Oliveira (+5M€ para 16M€, F. C. Porto)

14. Pedro Gonçalves (15M€, Sporting)

15. Palhinha (+1M€ para 15M€, Sporting)

16. Vlachodimos (-3M€ para 15M€, Benfica)

17. Felipe Anderson (-3M€ para 15M€, F. C. Porto)

18. Paulinho (15M€, Sporting)

19. Sarr (-2M€ para 14M€, F. C. Porto)

20. Grujic (14M€, F. C. Porto)

21. Ricardo Horta (14M€, S. C. Braga)

22. Marega (-6M€ para 14M€, F. C. Porto)

23. Marcus Edwards (13M€, V. Guimarães)

24. Mbemba (+2M€ para 13M€, F. C. Porto)

25. João Mário (13M€, Sporting)

26. Taremi (12M€, F. C. Porto)

27. Seferovic (+2M€ para 12M€, Benfica)

28. Uribe (+2M€ para 12M€, F. C. Porto)

29. Pizzi (-6M€ para 12M€, Benfica)

30. Diogo Leite (10M€, F. C. Porto)