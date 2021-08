Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:14 Facebook

Famalicão e Sporting empataram (1-1), este sábado, em Famalicão, na quarta jornada da Liga. Nuno Mendes, na própria baliza, e João Palhinha marcaram os golos

Os tentos do jogo surgiram apenas ma segunda parte. Os famalicenses ficaram em vantagem graças a um autogolo, aos 68 minutos. Depois de uma boa jogada, Iván Jaime isolou Ivo Rodrigues que fintou Adán e rematou. Gonçalo Inácio ainda conseguiu cortar mas a bola foi contra as pernas de Nuno Mendes e acabou por entrar na baliza.

Pouco depois, na sequência de um pontapé de canto. João Palhinha fez o empate, de pé esquerdo. É o segundo jogo consecutivo em que o médio marca.

Com este resultado, o Sporting junta-se a F. C. Porto e Estoril Praia na liderança do campeonato, com 10 pontos, todos ao alcance de Benfica, que soma nove e recebe o Tondela no domingo, enquanto o Famalicão somou o primeiro ponto na competição e deixou provisoriamente o 18.º e último lugar, subindo ao 16.º posto, com um ponto, tal como Belenenses SAD e Santa Clara, que tem menos um jogo.

