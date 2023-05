Nuno Mendes no onze ideal da Liga francesa

Guilherme Amaral Hoje às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador português Nuno Mendes foi escolhido como melhor lateral-esquerdo do ano em França. Nuno Mendes também ganhou o prémio como melhor jogador jovem. Mbappé foi eleito o melhor jogador.

Nuno Mendes está entre o 11 ideal da Liga francesa. O internacional português do PSG foi o melhor lateral-esquerdo do ano pela UNFP, o principal sindicato de jogadores de futebol de França. É a primeira vez que Nuno Mendes é escolhido para este onze.

O onze ideal é formado por Brice Samba, guarda-redes do Lens, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, do PSG, são os laterais, os defesas centrais são Kevin Danso, do Lens, e Chancel Mbemba, do Marselha. Valentin Rongier do Marselha, Seko Fofana, do Lens, e Khéphren Thuram, do Nice fazem o meio-campo. Lionel Messi e Mbappé, do PSG e Loïs Openda, do Lens, são os avançados.

PUB

Destaque para Mbemba que esteve em destaque no F. C. Porto durante quatro épocas e logo na temporada de estreia no Marselha conquistou o público francês.

Nuno Mendes também foi premiado como melhor jogador jovem da Liga. O lateral, de 20 anos, que se formou no Sporting, disputava o prémio com os franceses Ben Seghir, extremo do Monaco, Elye Wahi, avançado do Montpellier, e Rayan Cherki, médio do Lyon. A época 2022/23 foi a segunda em que Nuno Mendes foi campeão junto do PSG e a primeira como titular da equipa. O astro Mbappé foi eleito o melhor jogador da Liga francesa pela quarta vez consecutiva e superou o recorde de três do sueco Zlatan Ibrahimovic.

Mbappé agradeceu a seus companheiros e ressaltou que cumprirá o seu contrato com o PSG.