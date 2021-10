Nuno Mendes nomeado para Golden Boy

Nuno Mendes, lateral que trocou o Sporting pelo Paris Saint-Germain, é o único português entre os 20 finalistas candidatos ao prémio Golden Boy, prémio atribuído pelo jornal italiano "Tuttosport" ao melhor jogador sub-21.

É desta lista que sairá o nome do sucessor do norueguês Erling Haaland, avançado do Dortmund que venceu a última edição, na gala que irá decorrer a 13 de dezembro, em Turim. Esta será a 19.ª vez que o prémio é atribuído, sendo que já foi ganho por dois portugueses em anos recentes: Renato Sanches, em 2016, e João Félix, em 2019.

Eis a lista dos 20 nomeados:

Karim Adeyemi (Salzburgo)

Giovanni Reyna (Dortmund)

Rodrygo (Real Madrid)

Charles de Ketelaere (Club Brugge)

PUB

Bryan Gil (Tottenham)

Jurrien Timber (Ajax)

Mason Greenwood (Manchester United)

Daniel Maldini (AC Milan)

Jamal Musiala (Bayern)

Nuno Mendes (PSG)

Gavi (Barcelona)

Roberto Piccoli (Atalanta)

Yéremy Pino (Villarreal)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Marselha)

Florian Wirtz (Leverkusen)

Pedri (Barcelona)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Camavinga (Real Madrid)

Jude Bellingham (Dortmund)