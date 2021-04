Nuno Mendes regressa aos treinos limitado

JN/Agências Hoje às 18:13 Facebook

O defesa Nuno Mendes voltou esta sexta-feira, de forma limitada, aos treinos do Sporting, que prepara a receção de domingo ao Famalicão, em encontro da 26.ª jornada da Liga.

De acordo com a nota publicada no site oficial dos leões, o lateral, de 18 anos, marcou presença na sessão que decorreu na academia de Alcochete, mas treinou sob vigilância médica.

Na segunda-feira, Nuno Mendes sofreu uma contusão na perna direita, no jogo com o Moreirense (1-1), na ronda anterior do campeonato, e teve que ser substituído ainda durante a primeira parte.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10 horas, na academia de Alcochete, e, às 18.30 horas, o treinador Rúben Amorim vai dar uma conferência de imprensa, no estádio José Alvalade, em Lisboa, de antecipação do duelo com o Famalicão.

O Sporting, que lidera a I Liga, com 65 pontos, mais oito do que o F. C. Porto, segundo classificado, recebe no domingo, às 20 horas, o Famalicão, 14.º, com 26, na partida que encerra a ronda.