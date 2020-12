Nuno Mendes volta aos convocados do Sporting para jogo com Paços de Ferreira

Luís Antunes Hoje às 19:20 Facebook

Emanuel Ferro, adjunto de Ruben Amorim e esta quinta-feira representante da equipa técnica leonina na sala de imprensa, face ao castigo do treinador principal, confirmou o regresso de Nuno Mendes aos convocados para o duelo com o Paços de Ferreira, na sexta-feira (21.15 horas), em Alvalade.

O técnico confirmou a recuperação do lateral esquerdo, que falhou o jogo de Famalicão, e a ausência de Jovane, ainda com problemas físicos. Pedro Gonçalves e Ruben Amorim, ambos castigados, também falham o embate.

Na ocasião, o responsável lembrou que não é a primeira vez que o treinador principal não se senta no banco de suplentes. "No início da Liga passámos por uma circunstância semelhante e foi fundamental a resposta coletiva do grupo", sublinhou, em Alvalade.

"Esperamos um adversário competitivo e que vai exigir o melhor de nós. Vamos apresentarmo-nos de forma a estar à altura do desafio", destacou o técnico que elogiou o Paços de Ferreira e Pepa, seu técnico.

Depois do empate em Famalicão, o Sporting enfrenta o Paços de Ferreira na noite desta sexta-feira, num encontro inserido na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Ruben Amorim não estará no banco de suplentes, já que cumpre castigo de 15 dias de suspensão decretado pelo Conselho de Disciplina, em face da expulsão no derradeiro jogo da Liga.