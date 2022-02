Nuno Pedro deixa comando do S. João de Ver

Rui Almeida Santos Hoje às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD malapeira decidiu prescindir dos serviços do treinador após o desaire diante da Sanjoanense (3-2), esta tarde, em jogo da 20.ª jornada da Série A da Liga 3.

O técnico, de 40 anos, chegou ao clube do concelho de Santa Maria da Feira a meio da época passada, tendo-o conduzido à Liga 3, competição criada pela FPF esta temporada.

A um arranque promissor, com o S. João de Ver a manter a invencibilidade na prova nas primeiras nove jornadas da Série A, registo que valeu a Nuno Pedro o prémio de melhor treinador do mês de novembro da Liga 3, seguiu-se uma série de 13 jornadas consecutivas sem vencer na prova, que teve no jogo desta tarde, com a Sanjoanense, o seu capítulo mais recente.

A duas rondas do final da primeira fase da Série A, o S. João de Ver segue na 9.ª posição, com 25 pontos, e está praticamente afastado da luta pelo acesso à fase de subida da competição.