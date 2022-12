Nuno Santos à espera da renovação

Ninguém fez mais jogos, assistências e só Pote e Paulinho ultrapassam os golos do extremo nas últimas duas épocas e meia.

Quase indispensável no esquema de Rúben Amorim, Nuno Santos está no terceiro do quinto ano de contrato com o Sporting e "reclama" o desencadear do processo de renovação do vínculo, já projetado pela SAD, mas que, sabe o JN, até à data, ainda não encontrou o desenvolvimento esperado.

Adquirido ao Rio Ave, em 2020, num investimento a rondar os três milhões de euros, impôs-se no esquema de Ruben Amorim e tem números invejáveis ao fim de duas épocas e meia: mais assistências (19), maior número de jogos (106 dos 118 do técnico) e o terceiro melhor marcador com 23 golos.