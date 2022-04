Nuno Santos alvo de processo disciplinar da UEFA

Em causa estão os incidentes após o jogo entre a Roma e o Bodo/Glimt, da Liga Conferência.

A UEFA abiriu esta sexta-feira um processo disciplinar a Nuno Santos, treinador de guarda-redes da Roma, e Kjetil Knutsen, técnico do Bodo/Glimt. O organismo acusa-os de "agressão grave e violação dos princípios gerais de conduta", sendo que, caso sejam culpados, poderão ser castigados pela instituição.

Em causa estão as alegadas agressões entre os dois, após a vitória da Roma frente aos noruegueses, que ditou a eliminação do Bodo/Glimt da Liga Conferência. No início do mês, a imprensa italiana avançou que Nuno Santos teria sido agredido por Knutsen, após uma acesa troca de palavras. O clube noruguês emitiu um comunicado de resposta, onde pediu à UEFA para tornar público o vídeo que provava a inocência de Knutsen, referindo ainda que apresentaram uma queixa-crime contra o treinador português.