Nuno Santos em risco para o clássico

Ala tem-se valorizado e se vir amarelo frente ao Rio Ave falha o jogo com o F. C. Porto.

A deslocação dos leões ao terreno do Rio Ave marca mais um regresso de Nuno Santos a Vila do Conde, casa que o acolheu durante três épocas antes da mudança para Alvalade. O ala tem estado em boa forma, mas terá de ser cauteloso no desafio de amanhã (21.15 horas, Sport TV 1) caso queira estar presente no clássico frente ao F. C. Porto, de hoje a uma semana. Nuno Santos já leva quatro cartões amarelos na Liga e, caso seja admoestado, irá falhar o duelo contra os dragões.

Apesar de já não marcar desde dezembro, Nuno Santos tem estado em boa forma pelo Sporting e é uma peça importante na ala esquerda do sistema de Ruben Amorim, fazendo o corredor todo com impacto no momento defensivo e ofensivo. O polivalente jogador tem-se valorizado e no mercado atraiu o interesse de clubes estrangeiros. Desde que se transferiu para os leões, o português já viu o valor de mercado aumentar em quatro milhões de euros, no site especializado Transfermarkt.