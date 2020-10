Nuno Santos estreia-se a titular no Sporting

JN Hoje às 19:06 Facebook

Em relação ao último encontro do Sporting, o treinador Rúben Amorim fez apenas uma alteração para o encontro que vai decidir a entrada na fase de grupos da Liga Europa, com Nuno Santos a ocupar o lugar do lesionado Jovane.

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates e Feddal; Porro, Wendel, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Nuno Santos, Vietto e Tiago Tomás.

Suplentes: Max, Sporar, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio, Antunes, Daniel Bragança e Eduardo Quaresma



Onze do Lask: Schlager, Filipovic, Trauner e Wiesinger; Ranftl, Holland, Michorl e Renner; Gruber, Raguz e Balic

Suplentes: Gebauer, Reiter, Ramsebner, Plojer, Andrade, Grigic e Sabitzer