Nuno Santos falha Braga e leão ataca órgão disciplinar

Luís Antunes Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogador punido por levar as "mãos aos genitais". Clube critica Conselho de Disciplina com vídeo do Benfica.

Nuno Santos é baixa do leão para o duelo com o Braga, depois de amanhã, em Alvalade, após ter sido suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD), na sequência dos incidentes com o público no encontro com o Vizela.

Segundo a decisão do organismo, o jogador "reagiu aos comentários dos adeptos" e arremessou "água da sua garrafa na direção" da assistência e ainda "levou as mãos aos genitais, gesticulando igualmente" no sentido dos simpatizantes.