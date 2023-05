Nuno Santos nega ligação a acusação sexual contra jogador brasileiro

A Empower Sports, empresa que agencia o futebolista português Nuno Santos, emitiu um comunicado onde nega, em nome do jogador, qualquer comportamento ilícito no caso de agressão sexual nos Estados Unidos.

"Na sequência das recentes notícias que ligam o jogador português Nuno Santos a um caso de alegado abuso sexual em Charlotte, nos Estados Unidos da América, negamos veementemente, em nome do atleta, qualquer comportamento ilícito de qualquer natureza por parte do profissional do Charlotte FC", pode ler-se no comunicado da Empower Sports, empresa que representa Nuno Santos, a que o JN teve acesso.

O jornal norte-americano "The Athletic" avançou que Nuno Santos, médio que passou por Paços de Ferreira, Boavista, Moreirense, Benfica, Belenenses e F. C. Porto, poderia estar ligado a um caso de agressão sexual que tem como figura central André Shinyashiki. Apesar de o jogador não estar mencionado no relatório da Polícia de Charlotte-Mecklenburg, a publicação chegou a essa conclusão através do nome e data de nascimento do jogador português.

PUB

"Após a investigação policial às acusações da alegada vítima, não foram encontradas quaisquer evidências que dessem provimento à acusação pelo que a investigação está inativa, nunca tendo sido feita qualquer acusação contra o jogador Nuno Santos por parte das autoridades. O caso mereceu também a devida atenção da Major League Soccer que após investigação e inquérito ao jogador e um colega de equipa e do feedback dado pelas autoridades, os manteve elegíveis para continuar a jogar ao serviço do clube. Apesar de ser referido o nome do atleta Nuno Santos no artigo da publicação The Athletic, o seu nome não consta do relatório público emitido pelo Departamento da Polícia de Charlotte", continua o comunicado da empresa que representa o futebolista.

"Contudo, reforçamos que a investigação levada a cabo pelas autoridades locais foi devidamente realizada e que o atleta Nuno Santos não foi acusado da prática de nenhum ato ilícito ou repudiável", conclui.