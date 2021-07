Nuno Santos: "Os sportinguistas têm de acreditar sempre em nós"

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

O extremo do Sporting, Nuno Santos, abordou a nova temporada e revelou sentir falta do carinho dos adeptos. "Os sportinguistas têm de acreditar sempre em nós. Foi uma época muito forte, muito boa para nós. Os sportinguistas estiveram sempre connosco e o que esperamos é que venham ao estádio quando for possível porque já sentimos falta deles", disse, em entrevista à SportingTV.

Relativamente a 2021/22 o atacante falou na vontade de recomeçar e afirmou que o foco está já no embate da Supertaça, com o Braga, que está prevista para 31 de julho.

"Tem sido um arranque bom. Um mês de férias, para mim, já começa a ser muito. Começo a sentir falta da bola, dos treinos e da equipa, que é a segunda família. Às vezes, passamos mais tempo aqui do que em casa. Já sentia falta. Já nos conhecemos muito bem, quase toda a gente é do ano passado. Tem sido um arranque positivo e estamos a assimilar as coisas da época passada. Há cansaço, mas ainda vamos sentir muito mais porque isto ainda é o início. Ainda vamos ter muitos jogos particulares que vão ser muito exigentes porque a época, tendo várias competições, também o vai ser", garantiu o português.

Nuno Santos salientou que o facto de o Sporting ser campeão não pode ser um fator extra de pressão, mas sim uma forma de motivação para os desafios que se aproximam, revalidando o lema de 2020/21: "vai ser jogo a jogo, etapa a etapa".

"O Sporting é um clube muito grande. Mesmo não tendo sido campeão muitos anos seguidos, temos de respeitar. Por termos sido campeões no ano passado, não temos de ter mais ou menos respeito. Somos campeões nacionais, é verdade, e isso só tem é nos levantar para cima e fazer acreditar. No ano passado, a época foi fabulosa e agora queremos dar continuidade", assegura.