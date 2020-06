JN Hoje às 15:26 Facebook

Nuno Santos, extremo do Rio Ave expulso no jogo de quarta-feira com o Benfica, após uma entrada dura sobre Pizzi, respondeu aos críticos que o acusaram de ter sido expulso propositadamente e lhe dirigiram insultos e ameaças nas redes sociais.

"Não sou destas coisas, já não é a primeira vez que me acontece isto, mas desta vez passou todos os limites. Podem criticar as minhas exibições ou a minha forma de jogar, cada um tem a sua opinião, mas não admito que ponham em causa o meu profissionalismo e que usem as redes sociais para ameaçar a mim e à minha família", escreveu Nuno Santos, no Instagram, depois de ter sido acusado por adeptos de ter favorecido as águias propositadamente, ao ser expulso no jogo de ontem, que o Benfica venceu por 2-1, passando a repartir a liderança com o F. C. Porto.

Na mensagem, o jogador diz que, tal como em todos os jogos, também ontem queria ganhar e mostrar que está "pronto para patamares mais elevados". "Não importa se joguei no SLB, o que importa é que não são eles que me pagam as contas ao fim do mês, mas sim o Rio Ave, que defendo com toda a convicção", acrescentou, lembrando ainda que, da mesma forma que vibrou quando foi campeão pelo Benfica, também vibrou quando foi campeão dos Sub17 pelo F. C. Porto e sempre que marcou golos aos rivais, durante as nove épocas em que representou os dois grandes.

Nuno Santos explicou o momento do jogo que ditou a sua saída - "Na expulsão, eu tento fazer uma recepção, numa bola que passa por cima de mim. Nem tenho noção de que o Pizzi está ali pois só estou a tentar seguir a bola. O árbitro decidiu pela expulsão mas eu toco na bola em primeiro lugar" - e considerou "muito grave" dizerem que foi "propositado". "Nunca o faria nem iria colocar em causa a integridade física de um colega propositadamente", reforçou.

"Eu acredito muito no futebol português, e por isso descartei a saída em janeiro para tentar "dar o salto" para um grande português, independentemente da cor. Eu sempre preferi Portugal ao estrangeiro. Mas situações como as ameaças que sofri ontem só estragam o que temos por cá", rematou.