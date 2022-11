Nuno Santos reintegrado para a Taça da Liga

Nuno Santos foi a grande novidade da preparação do Sporting, realizada este domingo, em Alcochete. O extremo já pode entrar nas contas de Rúben Amorim para a receção ao Farense.

O atacante Nuno Santos já treinou, este domingo, integrado e sem limitações com os companheiros do plantel e reentra no lote de opções de Ruben Amorim para a Taça da Liga. Uma prova que, no caso dos leões, arranca com a receção ao Farense, dia 30 (às 20.45 horas).

O jogador recuperou de uma entorse traumática no tornozelo direito, contraída na receção ao Eintracht de Frankfurt, no início do mês. Um problema que o levou a falhar os jogos com V. Guimarães (3-1) e Famalicão (2-1), ambos da Liga. O atacante, que cumpre a terceira época nos verde e brancos, tem sido uma das figuras da formação de Alvalade. Já leva cinco golos - só Edwards e Pedro Gonçalves, os dois com sete, têm mais -, e duas assistências em 17 jogos (1110 minutos).