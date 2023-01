Nuno Santos volta à agenda do Nice no verão

Luís Antunes Hoje às 11:53 Facebook

Recusa da SAD e vontade do jogador em permanecer em Alvalade adiaram a transferência. Jogador trabalha o temperamento desde o início da época

O extremo Nuno Santos vai continuar em Alvalade, após o fecho do mercado de janeiro, mas a saída chegou a estar em cima da mesa. O Nice, 10.º classificado da liga francesa, segue o jogador, que se assumiu como uma das peças chave no esquema de Ruben Amorim. Os gauleses sondaram o Sporting, mas a SAD exigiu 20 milhões para libertar o futebolista e não se mostrou recetiva a negociar, o que fez congelar a aproximação dos franceses, que, sabe o JN, deverão voltar à carga no final da época, em junho.

Nuno Santos, que está referenciado por emblemas ingleses e alemães, também preferiu continuar nos leões, onde cumpre a terceira época e soma números (112 jogos, 24 golos e 22 assistências).