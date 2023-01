Nuno Santos volta ao onze de Ruben Amorim

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Treinador leonino regista uma das piores prestações na Liga

Poupado na primeira fase do último encontro com o Marítimo, devido ao risco de poder falhar o dérbi, Nuno Santos vai voltar ao onze dos leões no embate com o velho rival, domingo, no Estádio da Luz. O jogador, um dos mais importantes elementos na dinâmica da equipa, viu a fase inicial do confronto no Funchal a partir do banco e saltou para dentro do campo assim que a formação ficou em desvantagem.

Questionado sobre a opção, Ruben Amorim assumiu "não estar arrependido" em face do que observou do adversário e da exibição de Arthur Gomes no duelo anterior. No entanto, apesar da explicação, o JN sabe que Ruben Amorim vai apostar em Nuno Santos a titular na batalha com as águias.