Nuno Tavares eleito para onze ideal definido pela inteligência artificial

Nuno Tavares, que atua no Marselha, é o único português presente no melhor onze das cinco principais ligas europeias de futebol definido pelo "Olocip", programa de inteligência artificial.

O internacional sub-21 português, Nuno Tavares, integra o onze ideal das cinco principais ligas europeias definido pelo "Olocip", um programa de inteligência artificial.

O lateral esquerdo do Marselha alcançou uma nota global de 4,40, sendo o segundo defesa mais bem avaliado pelo "Olocip", apenas atrás do defesa central do Mónaco, Basiashile.

Os critérios definidos para a avaliação de cada jogador, que englobam todas as ações ofensivas e defensivas, e também os momentos de construção de jogo em cada partida, construíram um onze em que figuram estrelas como Lionel Messi e Neymar, ambos do PSG, ou Erling Haaland, goleador do Manchester City, o jogador mais bem pontuado (7,16) da equipa.