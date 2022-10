Nuno Tavares: "Em vez de mandar bocas, Amorim devia preocupar-se em manter jogadores em campo"

Depois de ter dito que perdeu o respeito pelo treinador do Sporting, Nuno Tavares voltou a visar Ruben Amorim após o duelo entre Marselha e Sporting, em Alvalade. Já o técnico dos leões garantiu que ficou tudo resolvido.

"Estamos contentes por ganhar fora frente a um adversário difícil. Fizemos um bom jogo até à expulsão do Esgaio, depois o encontro desenrolou-se ainda mais para o nosso lado. Vamos tentar ao máximo ganhar ao jogo para no qualificarmos. Para mim, jogar a Champions com 22 anos é um sonho realizado, ainda mais no Marselha, que é um grande clube. Vamos tentar jogar a jogo, tentar ganhar os três pontos na Alemanha", começou por dizer Nuno Tavares no rescaldo do jogo.

Já depois de ter dito que perdeu o respeito por Ruben Amorim na conferência de imprensa, o jogador voltou a abordar a polémica com o treinador do Sporting, acusando-o de provocações.

"Dentro de campo ainda tentou atiçar-me um bocadinho, mas acho que devia preocupar-se mais em manter os jogadores dele dentro de campo do que mandar 'boquinhas'. Mas já não ligo a isso. Ganhámos o jogo, estou mais contente com isso. Se fiz as pazes com ele? Não tenho de as fazer, como disse, tentou mandar-me umas 'boquinhas' dentro de campo. Nem liguei, tenho mais coisas com que me preocupar. E às vezes, quando se cospe, acaba por cair na testa", afirmou.

Na sala de conferência de imprensa, Ruben Amorim abordou a polémica com o jogador e garantiu que tudo ficou resolvido: "Cumprimentei o Nuno Tavares à saída, falei com ele e o assunto está arrumado", vincou.