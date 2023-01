Nuno Tavares marca e é expulso após agredir adversário. Treinador promete "multa pesada"

O jogador português inaugurou o marcador, esta segunda-feira, diante do Montpellier no triunfo por 2-1 do Marselha mas acabou expulso depois de agredir um adversário. Treinador promete mão pesada.

A noite até começou bem para Nuno Tavares mas acabou da pior maneira. O lateral português do Marselha até inaugurou o marcador diante do Montpellier mas, ao minuto 87, tudo correu mal. O jogador agrediu Arnaud Souquet e viu ordem de expulsão e, ao sair das quatro linhas, ainda provocou os adeptos da equipa adversária.

No final do encontro, o treinador prometeu mão pesada.

"Ele perdeu a cabeça, vai levar uma boa multa. São coisas que acontecem, claro. Vai aprender uma lição para o futuro", afirmou.