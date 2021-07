O A a Z de dezoito anos de sobe e desce da presidência de Vieira

Miguel Pataco Hoje às 08:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram quase duas décadas ao serviço do clube da Luz. Depois de um par de épocas como diretor desportivo, Luís Filipe Vieira tornou-se o 33.º presidente da história das águias em novembro de 2003, bateu o recorde de longevidade no cargo, repôs o futebol e as modalidades na rota do sucesso, mas também colecionou polémicas e casos judiciais.

E foi a Operação Cartão Vermelho, em que é acusado de desviar dinheiro dos cofres encarnados, que acabou por ditar o adeus sem honra ao mundo benfiquista. o A a Z de Vieira no Benfica

A - Agressão a sócio na ag