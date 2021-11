O aço da defesa do Sporting está a fazer história

Rui Farinha Hoje às 21:34 Facebook

Equipa de Alvalade tem o melhor registo defensivo na Liga, em 29 anos. Só sofreu quatro golos em dez jornadas. Jogar com três centrais compensa.

O atual líder do campeonato, a par com o F. C. Porto, tem mostrado como principal arma a defesa. Com apenas quatro golos sofridos em 10 jornadas, o Sporting tem a melhor performance dos últimos 29 anos, sendo que nunca concedeu mais do que um golo por partida. As únicas equipas que ultrapassaram o muro de aço construído pela equipa de Ruben Amorim foram o Braga (2.ª jornada), o Famalicão (4.ª), o F. C. Porto (5.ª) e, finalmente, o Arouca (8.ª). Por seu lado, os adversários têm demonstrado maior permeabilidade: os dragões encaixaram sete tentos e o Benfica, terceiro classificado, seis.

Em 1990/91, o Sporting, com o brasileiro Marinho Peres no banco, também tinha apenas quatro golos sofridos, à passagem da 10.ª jornada. Líder na altura, sem empates ou derrotas, acabou, porém, por dar um trambolhão na tabela, terminando na terceira posição, a 13 pontos do campeão Benfica - na altura, cada vitória só valia dois pontos. O arranque da temporada foi, todavia, impressionante, ao mesmo nível do Sporting atual.