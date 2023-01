O adeus a Vialli, um dos melhores avançados italianos de sempre

Gianluca Vialli faleceu, aos 58 anos, vítima de cancro. Foi um dos melhores avançados italianos de sempre, tendo-se destacado na Sampdoria e Juventus. Acabou o percurso desportivo em grande com a conquista do Euro 2020, como coordenador técnico da seleção de Itália.

Natural de Cremona, Vialli começou a carreira no clube da cidade, em 1980/81. Foram quatro temporadas a maturar o instinto goleador, até dar o salto para aquela que foi a sua casa durante mais tempo, a Sampdoria.

Aí, o avançado jogou durante oito temporadas, ganhando o estatuto de um dos atacantes mais prolíferos em Itália, com um registo de 141 golos em 328 jogos, que lhe valeram a transferência para a Juventus.

Na "Vecchia Signora" jogou durante quatro épocas, somando vários golos, naquela que foi a última experiência em solo italiano como jogador, uma vez que acabou a carreira no Chelsea.

Atuou durante três temporadas na Premier League, sempre ao serviço dos "blues", partilhando palco com outros avançados icónicos como Ruud Gullit ou Gianfranco Zola. Em Inglaterra, fez 40 golos antes de terminar a carreira como jogador, na época 1998/99.

Gianluca Vialli também foi internacional por Itália, tendo realizado 59 jogos, nos quais marcou por 16 vezes, contando com participações nos Mundiais de 1986 e 1990 e no Europeu 88.

Após uma carreira de 19 anos, na qual conquistou 15 títulos, com destaque para uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, e duas Ligas italianas, o ex-avançado decidiu-se pela carreira de treinador, que foi curta.

Treinou o Chelsea até 2001, fez uma época no Watford e depois reformou-se enquanto treinador, para voltar apenas em 2020, como coordenador técnico da seleção italiana. Ao lado de Roberto Mancini, teve como auge a conquista do Euro 2020, a premiar uma carreira que não conheceu sucesso internacional por seleções, enquanto jogador, mas que deleitou os adeptos de Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, com golos para todos os gostos.

Em 2018 foi diagnosticado com cancro, que supostamente havia sido superado em 2020. Três anos depois, a doença voltou a assombrar o dirigente, de 58 anos, que não resistiu.

O adeus de um dos melhores avançados italianos de sempre. Até sempre Gianluca Vialli.