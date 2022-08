O adeus de Casemiro ao Real Madrid e regressos em equação

JN Hoje às 13:20 Facebook

Com 18 troféus conquistados, Casemiro despediu-se do Real Madrid, última formalidade antes de ser anunciado como reforço do Manchester United. O Brest continua interessado em Slimani e o Santa Clara pode receber um reforço oriundo do Manchester City. Lá por fora, o português Pedro Neto foi apontado ao Arsenal, enquanto Ajax e Valência tentam os regressos de Zyech e Bryan Gil, respetivamente.

Sporting: O futuro de Islam Slimani, dispensado por Rúben Amorim, continua em aberto. O Brest, da Ligue 1 francesa, mantém o interesse em receber o ponta de lança argelino, de 34 anos, mas o negócio ainda não está fechado, confirmou o técnico dos gauleses, Michel Der Zakarian, à imprensa local: "O Slimani é um bom jogador, um avançado de qualidade, mas ainda não assinou".

Santa Clara: A imprensa sérvia aponta Filip Stevanovic como possível reforço dos açorianos, por empréstimo do Manchester City. O extremo, de 19 anos, foi contratado pelo campeão inglês ao Partizan, por 8,5 milhões de euros, em 2020. Na época passada, Stevanovic jogou nos neerlandeses do Heerenveen.

Manchester United: De malas feitas para Old Trafford, Casemiro despediu-se do Real Madrid numa cerimónia emotiva. Ao serviço dos "merengues", o médio brasileiro, que também passou pelo F. C. Porto, conquistou um total de 18 troféus. Aos 30 anos, Casemiro muda-se para o Manchester United a troco de 70 milhões de euros, aos quais podem acrescer 15 milhões em objetivos.

Arsenal: De acordo com o "The Athletic", os "gunners" estão interessados em Pedro Neto, avançado português que atua no Wolverhampton. Com Nicolas Pepe apontado ao Nice, por empréstimo do clube londrino, Mikael Arteta já procura uma alternativa. Internacional pelas seleções jovens nacionais, Neto, de 22 anos, apontou um golo nos 13 jogos em que participou na época passada.

Valência: Bryan Gil está perto de voltar ao clube "ché", ao qual esteve emprestado, pelo Tottenham, na segunda metade da temporada passada. O lateral espanhol, de 21 anos, não entra nas escolhas de Antonio Conte e vê com bons olhos o regresso ao Mestalla. Na última temporada, Gil realizou 17 jogos pelo emblema espanhol.

Ajax: Sem espaço no Chelsea, Hakim Zyech pode estar de regresso a Amesterdão. O criativo, internacional pela seleção de Marrocos, foi utilizado, este fim de semana, na derrota dos "blues" diante do Leeds, mas não é tido como um elemento de primeira linha para Thomas Tuchel, que não se opõe à sua saída. Com Antony na porta de saída, o Ajax vê em Zyech uma alternativa válida ao brasileiro.

Istanbul Basaksehir: Depois de Mesut Ozil, o emblema da capital turca recebe mais um reforço de peso para o ataque. Bertrand Traoré, extremo canhoto internacional pelo Burkina Faso, foi cedido, até ao final da época, pelo Aston Villa, clube pelo qual marcou oito golos, em duas temporadas. No currículo, Traoré, de 26 anos, conta passagens por Chelsea, Vitesse, Ajax e Lyon.