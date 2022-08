O adeus de Matheus Nunes: "Vivi momentos incríveis e mágicos que vou guardar comigo"

JN Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Oficializado o negócio com os ingleses do Wolverhampton, o internacional português Matheus Nunes despediu-se do Sporting e dos adeptos através de um vídeo publicado nas redes sociais do emblema leonino.

"Olá sportinguistas, chegou a hora de agradecer por todos os momentos incríveis que passámos juntos. Para mim é impossível descrever o orgulho e a honra que foi defender a camisola do Sporting. Vivi momentos incríveis e mágicos que vou guardar comigo para o resto da minha vida, como a conquista do título, das taças, das vitórias, das derrotas, também dos momentos menos bons que nos fazem crescer e melhorar enquanto profissionais e também enquanto seres humanos", avançou o internacional português no vídeo de despedida.

Os colegas e a equipa técnica também mereceram umas palavras. "Queria agradecer a todos os jogadores que passaram pelo Sporting enquanto aí estive, foi também graças a eles que estou onde estou hoje, fizeram-me crescer, melhorar todos os dias, em todos os treinos, em todos os momentos que partilhámos juntos. Agradecer também ao mister Ruben Amorim e à equipa técnica por sempre acreditarem em mim desde o início, por sempre verem em mim o potencial de me tornar num bom jogador", realçou.

Na hora da despedida, o jogador não esqueceu Alcochete e os adeptos. "Queria também agradecer às pessoas da academia, ao pessoal que está no dia-a-dia connosco, desde a formação até à ala profissional, pela ajuda, por todo o apoio que sempre demonstraram comigo. Quero também agradecer aos adeptos por sempre acreditarem em mim, por me darem força, por me fazerem gostar deste clube", salientou.

Para finalizar, Matheus Nunes expressou o que espera do futuro. "Agora vou dedicar-me a um novo desafio, estou muito entusiasmado, obviamente vou para a melhor liga do mundo, mas nunca vou deixar de apoiar o Sporting, serei leão para sempre, serei da raça que nunca se vergará. Tudo o que estou a conquistar hoje devo ao Sporting. O Sporting deu-me tudo quando eu não era nada. Estarei sempre com vocês. Espero que vocês estejam sempre comigo. Isto não é um adeus, de certeza que é um até já. Obrigado por tudo e um grande abraço", completou.

Pelos leões, o médio, de 23 anos, disputou mais de cem jogos e conquistou quatro títulos com Ruben Amorim como treinador: a Liga Portugal em 2020/21 e duas Taças da Liga e uma Supertaça.