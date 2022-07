O adeus de Mbemba, um regresso em França e um negócio milionário na Premier League

JN Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que Chancel Mbemba confirmou a saída do F. C. Porto, o Lyon anunciou o regresso do médio Corentin Tolisso, em fim de contrato com o Bayern Munique, e Paulo Fonseca recebeu um reforço para o meio-campo, no Lille. Em Inglaterra, o Tottenham pagou ao Everton quase 70 milhões de euros por Richarlison.

F. C. Porto: Após quatro temporadas na Invicta, Chancel Mbemba anunciou o adeus ao Dragão. "Tomei a decisão de não renovar o meu contrato e abraçar um novo desafio. Quero agradecer ao presidente [Pinto da Costa] e toda a sua estrutura, ao treinador Sérgio Conceição e à sua equipa técnica, por terem acreditado em mim, à equipa médica pelo seu profissionalismo, e a todas as pessoas que trabalham no centro de treino Olival", lê-se na mensagem do defesa, de 27 anos. Além dos dois títulos de campeão, Mbemba conquistou ainda duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

Marítimo: Iván Rossi ruma aos colombianos do Junior Barranquilla a título definitivo. O médio, de 28 anos, é o quarto jogador a abandonar o plantel maritimista, depois de o avançado Ali Alipour (Gil Vicente), Rafik Guitane (Reims) e Henrique Rafael (CSKA 1948).

Belenenses SAD: Abel Camará junta-se ao defesa central Sérgio Silva no Arema, da Indonésia, clube que é orientado pelo português Eduardo Almeida. Esta saída junta-se às já confirmadas de João Monteiro (Académico de Viseu), Afonso Sousa (Lech Poznan), Pedro Nuno (Maccabi Bnei Raina), Yves Baraye (FK Vojvodina) e Cafú Phete, ainda sem clube.

Tottenham: Negócio milionário em Inglaterra, com os 'Spurs' a anunciarem a chegada do internacional brasileiro Richarlison, por quem pagaram perto de 70 milhões de euros ao Everton. O avançado, de 25 anos, que na época passada marcou dez golos na Premier League, comprometeu-se por cinco temporadas com o clube londrino.

Manchester City: Stefan Ortega assinou por três temporadas com o campeão inglês. O antigo guarda-redes dos alemães Arminia Bielefeld, com quem terminou contrato em junho, chega a Manchester para fazer sombra a Ederson, o habitual dono da baliza do City. Aos 29 anos, o guardião alemão vive "uma mudança fantástica" na carreira, tal como assumiu ao sítio oficial do clube inglês.

PUB

Lyon: Cinco temporadas após a saída para o Bayern Munique, o médio Corentin Tolisso está de volta ao Lyon, tendo assinado até 2027 pelo emblema francês. É o segundo regresso sonante ao clube onde atua o internacional português Anthony Lopes, depois do avançado Alexandre Lacazette, vindo do Arsenal.

Lille: Paulo Fonseca tem um novo reforço para o meio-campo. Jonas Martin, de 32 anos, deixou o Rennes, em fim de contrato, e assinou até 2024 pelo Lille. Na época passada, participou em 35 jogos, tendo apontado um golo.