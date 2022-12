O adeus de Pelé nas redes sociais: "Inspiração e amor marcaram a jornada do rei"

JN Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Poucos minutos após ter sido confirmada a morte de Pelé, nas suas páginas oficiais nas diferentes redes sociais foi publicada uma mensagem de despedida do "rei".

"A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no desporto, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor", pode ler-se na publicação, que termina com um desejo especial para as gerações vindouras.

"A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor, para sempre", conclui.