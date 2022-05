O adeus sentimental de Mark Noble, o "Senhor West Ham"

Rita Sousa Hoje às 19:40 Facebook

O eterno capitão do "hammers", ligado à equipa londrina há mais de duas décadas, não conseguiu conter as lágrimas na forte despedida oferecida pelos mais de 59 mil adeptos presentes no London Stadium.

O eterno capitão do West Ham, Mark Noble, de 35 anos, mais conhecido como "Mister West Ham" , não controlou as lágrimas na comovente despedida que lhe foi dada pelos mais de 59 mil adeptos presentes no Estádio de Londres, contra o Manchester City, para a 37.ª jornada da Premier League.

Depois de mais de duas décadas ligado à entidade, o "Mr. West Ham" acabou a carreira após 18 anos e 549 jogos oficiais, sendo o sexto jogador de futebol que mais vezes vestiu a camisa do West Ham na história do clube londrino.

O jogador de 35 anos anunciou no final da temporada passada que esta seria a última época como jogador profissional. Além dos períodos de empréstimo para Ipswich Town e Hull City em 2006, Noble passou toda a sua carreira jogando em West Ham, estreando-se na equipa principal aos 17 anos em 2004.

Despedida antes do jogo do Man City

Antes do jogo, o jogador inglês afirmou ser uma pessoa emotiva.

"Haverá lágrimas com certeza. Eu sou uma pessoa emocional de qualquer maneira, costumo ter o coração na boca. Será emocionante, mas estou satisfeito por poder fazer isto nos meus próprios termos e deixar o futebol em vez de o futebol me deixar. Não me vou arrepender de parar, porque o futebol pode mudar rapidamente. Às vezes, é difícil acertar na saída e eu sinto que fiz isso."

Moyes elogiou o profissionalismo de Noble, classificando a longevidade no clube como um grande feito.

"Quando és um jogador de futebol, a tua carreira nunca é longa, mas acho que se aprecia quando começas aos 15 ou 16 anos como estagiário e terminas aos 35 anos."

Na sequência, o treinador do "hammers" enalteceu o facto de Noble conseguir manter-se tanto tempo no mesmo clube, algo raro no futebol moderno.

"Fazer isso num clube é uma grande conquista, poucas pessoas fazem isso hoje em dia, por isso, um grande crédito para Mark pela maneira como ele se comportou como jogador ao longo da carreira"

O ambiente de despedida começou antes do início da partida quando Noble entrou em campo para cumprimentar os adeptos e foi recebido com entusiasmo pelos quatro cantos do campo. Um gigantesco mosaico que escrevia "Noble 16" também se estendia pela bancada principal, como uma homenagem ao "Mr. West Ham" do fã e ator Danny Dyer, que foi exibido em telas gigantes nas duas extremidades do estádio de Londres. Uma camisa gigante do West Ham com o nome e número do meio-campista nas costas também foi colocada sobre o círculo central.

Depois de retornar ao seu lugar no banco, Noble foi visto a secar as lágrimas, aos 16 minutos, em homenagem ao número da sua camisola, quando a claque da casa o cumprimentou mais uma vez levantando-se para aplaudir por 60 segundos.

O apito final e o abraço de Guardiola

No final da partida, o abalado Mark Noble andou pelo campo antes de Guardiola adicionar um toque de classe, fazendo-lhe uma vénia antes de lhe dar um abraço caloroso e sussurrando algumas palavras sentimentais no ouvido do capitão.

"Admiro a trajetória desse tipo de jogador de futebol", disse Guardiola, quando foi questionado sobre o que tinha dito a Noble.

"Toda a sua carreira aqui, sua casa, West Ham. Quantos anos, quantos jogos... infelizmente pode ser um dos últimos casos que vemos no futebol mundial, um jogador que fica uma carreira inteira [em um clube]. Espero que ele possa permanecer no futebol porque o conhecimento que ele tem será incrível para o futebol inglês, para a Premier League, para o West Ham... em nome do Manchester City, parabéns por sua incrível e longa carreira."

Após o jogo, o meio-campista foi acompanhado pela esposa Carly e pelos filhos Honey e Lenny, enquanto recebeu uma guarda de honra dos seus companheiros de equipa, famílias e o staff dos Irons. O ícone de 35 anos juntou-se a Ben Shephard e Sir Trevor Brooking no palco antes de falar com seus adoradores exército Clarete e Azul.