Armando Evangelista, treinador dos arouquenses, quer prolongar o bom momento da equipa na eliminatória que irá decidir a última vaga na próxima edição da Liga, frente ao Rio Ave.

O treinador do Arouca está ciente das dificuldades que irá encontrar diante dos vila-condenses, que terminaram a última edição da Liga na 16.ª posição, mas acredita que a capacidade de superação dos seus jogadores será preponderante para esbater, dentro das quatro linhas, as diferenças entre as duas equipas.

"No início da época, nenhum clube da 1.ª Liga quis algum jogador do Arouca, senão não estava cá. É óbvio que as diferenças existem. Hoje, o cenário será diferente, pelo trabalho desenvolvido ao longo da época. Acredito que vamos poder equilibrar o máximo possível, com as nossas forças e vontade, para continuarmos a somar vitórias", referiu Armando Evangelista.

A viver uma série de nove triunfos consecutivos, uma marca que nenhuma equipa da Liga 2 conseguiu sequer igualar, o Arouca, que fechou o campeonato no último lugar do pódio, pretende "agarrar esta oportunidade (de regressar à Liga) com unhas e dentes", e nem o facto de ter tido menos tempo de recuperação, relativamente ao adversário, retira a ambição de querer fechar esta temporada com chave de ouro. "Estamos a falar de homens, não de máquinas, mas estes são homens com H grande. Eles vão esquecer essa parte e vão tentar agarrar-se a esta oportunidade com todas as forças", acredita o treinador dos arouquenses.

Eleito recentemente o treinador do mês de abril da Liga 2, prémio atribuído pela Liga Portugal, Armando Evangelista acredita que "o Arouca tem uma palavra a dizer neste play-off", apesar do "desnível que pode existir", e promete uma equipa que tudo irá "fazer para ampliar as nove vitórias consecutivas e dignificar o clube".

A primeira mão do play-off de subida/descida à Liga joga-se amanhã, no Estádio Municipal de Arouca. O início do encontro está agendado para as 21h45. No domingo, dia 30 de maio, disputa-se a segunda mão, em Vila do Conde (19 horas).