O arranque do 31.º Grande Prémio JN na Figueira da Foz

O 31.º Grande Prémio de Ciclismo JN arrancou esta segunda-feira para sete dias na estrada. Reveja a partida do primeiro desafio do pelotão, um contrarrelógio individual de 11,3 quilómetros com início na Praia de Quiaios, na Figueira da Foz.