O avô goleador: aos 74 anos assina contrato para marcar golos no Egito

Egípcio de 74 anos assina o primeiro contrato profissional e vai jogar por uma equipa da terceira divisão no campeonato do país dos faraós.

É a incrível história deste craque inox, Eez Eldin Baer, contada pelo jornal inglês The Guardian.

O avô goleador tem 74 anos e ingressa no futebol profissional, depois de ter dado nas vistas com um vídeo gravado no jardim lá de casa e com um sortido de habilidades singulares. O filme, enviado à Federação Egípcia de Futebol, é um concentrado de fintas, remates, golos, até "bicicletas", que atestam a extraordinária mobilidade do septuagenário.

"De início, disseram-me que não era possível, com esta idade, fazer gestos e movimentos com a flexibilidade que eu tenho. Não estavam muito convencidos. Por fim, apoiaram-me e contactaram vários clubes para me contratarem", explica o craque inox.

"Ainda pensam que a minha equipa vai jogar com dez, mas não quero que pensem assim. Quero ser capaz de ajudar a equipa. Vamos aguardar pelo próximo jogo", acrescenta Eez, que está para entrar no Guiness Book como o profissional mais idoso da história do futebol, recorde que pertence desde 2019 a um guarda-redes israelita de 73 anos, que disputou um jogo oficial na quarta divisão.