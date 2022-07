O balneário é "o mais importante" no F. C. Porto, diz Diogo Costa

JN Hoje às 17:59 Facebook

Guarda-redes sublinha a união do plantel portista e acrescenta que a nova época vai "exigir o máximo" da equipa

"Estamos muito motivados para o que aí vem. Vamos lutar por todos os troféus. Num clube como este, quantos mais títulos ganharmos, melhor", afirmou Diogo Costa, após mais um treino do estágio que os dragões estão a fazer no Algarve.

"[A nova época] vai exigir o máximo de nós e a cada dia que passa estamos a melhorar. Temos sido uma equipa de muito trabalho, tal como no ano passado, com um espírito de sacrifício muito grande", referiu o guarda-redes, salientando o espírito positivo que se vive no plantel: "Durante todo o ano vamos continuar unidos e a darmo-nos muito bem, dentro e fora do campo. Isso é fundamental. O balneário é sempre o mais importante".

À procura de repetir a grande temporada feita em 2021/22, Diogo falou sobre a importância de não sofrer golos. "Não sofrendo, um ponto está sempre garantido. Por isso, e também pela confiança da equipa, é muito importante evitar sofrê-los", disse, "ansioso" pelo regresso à competição: "Temos saudades de jogar e de sentir o apoio dos adeptos. É o que gostamos de fazer".