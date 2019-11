"O Benfica não quer isenção, quer ser beneficiado"

Hoje às 22:36 Facebook

Francisco J. Marques reagiu às críticas das águias à arbitragem no clássico de hóquei em patins para visar o "ADN" do rival.

Foi pela voz do diretor de comunicação que o F. C. Porto reagiu às críticas do Benfica por causa do clássico em hóquei em patins que os dragões venceram (4-3).

"O Benfica começou este jogo a condicionar a arbitragem e acabou a tentar condicionar o resto do campeonato. Este é o ADN do Benfica. E no ano passado, no futebol, valeu-lhe o título nacional. Se há clube que em Portugal não pode falar de arbitragem é hóquei em patins é o Benfica. É uma pouca-vergonha. O Benfica não quer isenção, quer ser sistematicamente beneficiado e quando não é, estranha", declarou Francisco J. Marques, no programa 'Universo Porto da bancada', esta terça-feira.

Noutro sentido, o dirigente abordou a Assembleia-geral dos dragões, para reconhecer que "houve críticas" e para enaltecer o "civismo" na discussão.

"Houve muitas críticas, mas sempre com toda a liberdade. O F. C. Porto está saudável, os sócios exercem os seus direitos na plenitude. Há discussão com civismo, ao contrário de outros clubes, onde, ao que nos é dado a conhecer, não é bem assim", referiu.