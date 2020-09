"O Benfica tem instalações de top mundial, agora só precisa de jogadores top mundial"

JN Ontem às 22:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus, treinador do Benfica, falou este sábado pela primeira vez após a apresentação e elogiou a estrutura do clube após o triunfo, por 2-0, sobre os franceses do Rennes, no sétimo encontro de preparação para a nova temporada.

"Passados cinco anos, regressei ao Benfica e vi um Benfica diferente, melhorou muito nas instalações, estrutura, estádio, Seixal. O Benfica tem umas instalações de top mundial, agora só precisa de ter jogadores top mundial", disse o técnico das águias.

E prosseguiu: "Foi uma surpresa, é sinal da evolução deste grande clube. Qualquer jogador que jogue aqui fica orgulhoso com estas condições fora da realidade do mundo".

A estreia do novo reforço benfiquista, o avançado uruguaio Darwin Núñez, apresentado oficialmente na sexta-feira também foi abordada por Jorge Jesus.

"Meti-o porque ele ficou deslumbrado com este cenário do Benfica e pediu: 'míster, não treino há seis dias, mas se me puseres nem que seja seis minutos, deixa-me jogar um bocadinho no estádio'. Disse que sim e meti-o não seis mas 15 minutos", salientou o treinador, mostrando-se satisfeito pelo regresso de Grimaldo.