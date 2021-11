O brilho nos olhos de José Mourinho está a escurecer

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:46 Facebook

De "Special One" a "Normal One". A carreira de José Mourinho está a entrar numa das fases mais complicadas e sobra uma questão: onde está o brilho nos olhos de um vencedor nato?

Os últimos anos de vida desportiva de José Mourinho não têm sido fáceis. A falta de títulos, a dificuldade em convencer os adeptos com qualidade de jogo e a falta de sintonia constante com o balneário têm mudado a perspetiva de um treinador que, em tempos, foi considerado como o melhor do Mundo.

Nas últimas épocas a imagem de José Mourinho tem sido marcada por maus resultados, fraca qualidade exibicional, escassez de títulos e constantes críticas à arbitragem e aos jogadores, quase como uma forma de afastar as atenções do cerne da questão: não tem sido capaz de levar uma equipa ao sucesso pretendido.