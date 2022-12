Após o triunfo do F. C. Porto contra o Arouca (5-1), o plantel dos dragões uniu-se a brindar ao 85.º aniversário do presidente Pinto da Costa.

Na altura da reunião de comemoração, Pinto da Costa deixou claro que só começou a festejar o dia de aniversário quando já estava perto do fim. "Disse ao mister [Sérgio Conceição] que o meu dia de aniversário só começava a partir das 23 horas... depois da equipa ganhar" afirmou o líder dos azuis e brancos.