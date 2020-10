"O City fica muito aquém do F. C. Porto em termos de palmarés"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:42 Facebook

O treinador do F. C. Porto garantiu, esta terça-feira, que a equipa azul e branca "tudo fará" para conseguir o primeiro triunfo em Inglaterra, frente ao Manchester City.

Os dragões começam, esta quarta-feira, o caminho na Liga dos Campeões frente ao Manchester City (20 horas), na primeira jornada do grupo C. Sérgio Conceição diz estar "habituado" a esta competição e embora espere um adversário difícil, fez questão de recordar o palmarés dos azuis e brancos.

"Sem qualquer tipo de arrogância, enquanto jogador e agora enquanto treinador, no F. C. Porto, a minha carreira tem passado sempre pela Liga dos Campeões. Sabemos do poderio desta equipa, por essa facilidade que tem em termos financeiros, o que faz com que existam grandes individualidades. Somos muito competitivos, independentemente do adversário. Estamos habituados a grandes desafios. Não podemos esquecer que o F. C. Porto tem uma história grande, vasta. O City pode ter maior orçamento mas em termos de palmarés fica muito aquém do F. C. Porto", começou por dizer o técnico.

O F. C. Porto nunca venceu em Inglaterra e, por isso, o técnico garantiu que "tudo fará" para contrariar a estatística. Sobre a preparação do encontro, garantiu que "não foi difícil".

"Nunca vencemos em Inglaterra? Estou convicto que vamos fazer tudo para contrariar isso. Tenho muito respeito pelo adversário, pelo que é nos últimos anos, principalmente com este treinador, mas a nós cabe-nos fazer o que trabalhamos para tentar contrariar essa estatística tão negativa. Difícil era no tempo do confinamento para preparar jogos, quando não podíamos jogar. Agora devemos sentir-nos privilegiados por jogar de três em três dias, é sinal de que estamos na Europa, na melhor competição de clubes do mundo. Não tem de haver desculpas nesse sentido", concluiu.

Pepe deixa elogios a Rúben Dias

O central dos azuis e brancos admitiu que falou com Rúben Dias sobre o duelo mas espera sair com os três pontos: "Claro que falámos sobre esse jogo, mas está também o Bernardo, o Cancelo... Tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Rúben desde o primeiro dia que ele chegou à seleção. Sempre foi um jogador exemplar e isso mostra bem o seu caráter. Fico feliz de ele estar no Manchester City, mas amanhã espero que sair daqui mais feliz do que ele", afirmou.