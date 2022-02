O clássico mais português da última década

Dragões e leões devem apresentar 12 lusos nas equipas iniciais, algo que não se via desde 2010/11. F. C. Porto recebe Sporting, órfão de Pedro Gonçalves, com seis pontos de vantagem.

Aí está o duelo que pode ajudar a definir o campeão. F. C. Porto e Sporting medem forças, esta noite (20.15 horas, Sport TV1) no Estádio do Dragão, com os azuis e brancos a entrarem em campo com seis pontos de vantagem sobre o rival.

Ainda sem conhecer o sabor da derrota no campeonato, a equipa de Sérgio Conceição pode, em caso de triunfo, dar um passo quase decisivo rumo ao título, enquanto um sucesso de Ruben Amorim mantém os leões bem vivos na rota do bicampeonato.