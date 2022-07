O desfecho da reunião entre Cristiano Ronaldo e o United e a oferta por Morato

Luís Antunes e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:56 Facebook

Num dia marcado pelo regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, Rúben Vinagre despediu-se do Sporting e o Rennes subiu a parada por Morato. O PSG anunciou um reforço e o Paços de Ferreira continuou a arrumar a casa.

Benfica: Segundo apurou o JN, o Rennes pretende ter Morato no plantel para a próxima época e aumentou a fasquia pelo central. Depois de ter apresentado uma proposta de 12 milhões de euros, mais três por objetivo, rejeitada por Rui Costa, o clube francês elevou a fasquia para 15 milhões de euros fixos.

Sporting: ​​​​​​​Rúben Vinagre está prestes a ser oficializado como jogador do Everton, por empréstimo do Sporting, e já deixou uma mensagem de despedidas nas redes sociais. A cedência inclui uma opção de compra e segundo alguns meios britânicos será de 21 milhões de euros. "Obrigado, a melhor das sortes para esta época", escreveu Rúben Vinagre.

Desportivo de Chaves: O clube transmomtano assegurou a contratação do guarda-redes luso-francês Valentino Rodrigues, internacional pelas equipas de formação de Portugal e que representava o Lens. O guardião, de 19 anos, é o 11.º reforço para o técnico dos flavienses, Vítor Campelos, que se mantém no cargo após assegurar o regresso do clube ao principal escalão do futebol português. A formação de Chaves já contratou no mercado de transferências em curso o guarda-redes Rodrigo Moura (ex-Trofense), os defesas-centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense) e Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), o lateral-direito Sylla Habib (ex-União de Leiria) e os laterais-esquerdos Euller Cavalcanti (ex-AEL Limassol) e Sandro Cruz (ex-Benfica).

P. Ferreira: ​​​​​​​O defesa-direito Miguel Mota, o extremo Pio e o avançado Edmilson vão jogar no Montalegre, da Liga 3, até ao final da temporada, cedidos pelo clube da Liga. Os três atletas realizaram a pré-temporada na Mata Real, mas não vão fazer parte das opções do técnico César Peixoto e vão rodar no Montalegre, cumprindo a política de redução do plantel.

Santa Clara: ​​​​​​​O extremo português Andrezinho, de 25 anos, que alinhava no FC DAC 1904 da Eslováquia, assinou contrato com o clube açoriano. O Santa Clara realça que o extremo foi "uma das peças chave do CD Mafra na temporada passada", alinhando em 24 partidas e marcando cinco golos«, além de ter efetuado duas assistências. Em janeiro, o português de 25 anos transferiu-se para a Eslováquia, para representar o FC DAC 1904, no qual realizou 13 partidas. Formado no Benfica e no Carregado, Andrezinho conta ainda com passagens por Alverca e Casa Pia.

Manchester United: Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira ao centro de estágios dos "red devils" juntamente com Jorge Mendes e, segundo a imprensa inglesa, o "plano" do clube inglês para manter o jogador falhou e CR7 vai mesmo sair. O jornal "Mirror" garante que o United até chamou Alex Ferguson, ex-treinador e com quem o craque mantém uma relação bastante próxima, para estar presente na remas tal não chegou para convencer o internacional português, que pretende mesmo sair. Já da parte do Atlético de Madrid, um dos destinos apontados, o presidente garantiu que é "praticamente impossível" ter o avançado no plantel. "Não sei quem inventou a história do Cristiano, mas é praticamente impossível que venha para o At. Madrid", disse Enrique Cerezo citado pelo programa "El Partidazo de Cope".

Ainda nos "red devils", Eriksen foi oficializado. O médio, que estava sem clube depois de terminar contrato com o Brentford, assinou um contrato válido por três temporadas e admitiu que, depois do susto que viveu no Euro2020 - uma paragem cardiorrespiratória - não esperava regressar à "elite".

"Apesar de ser vinculado há vários anos ao Manchester United, nunca pensei voltar a jogar em Inglaterra depois do que aconteceu no Europeu. Pensei que o meu momento de jogar no United já tinha passado. Não esperava estar aqui. Estou muito feliz. O treinador teve grande parte da responsabilidade na minha contratação. Não vim aqui só pelo escudo e sim porque acredito que o seu estilo de jogo encaixa na perfeição no meu", afirmou o atleta de 30 anos.

PSG: O francês Nordi Mukiele vai representar os parisienses nas próximas cinco temporadas, até junho de 2027, após deixar o Leipzig ao fim de quatro anos. O central, de 24 anos, que pode atuar como lateral, ingressa no campeão gaulês a troco de uma verba não divulgada, embora os meios de comunicação social indiquem que a equipa da capital francesa investiu cerca de 12 milhões de euros. Nordi Mukiele disputou 146 partidas com as cores da equipa germânica, tendo marcado 10 golos e feito 11 assistências em quatro temporadas.

Juventus: A equipa de Turim anunciou que chegou a acordo com Aaron Ramsey para a rescisão de contrato. O médio de 31 anos chegou à Juventus em 2019, após terminar uma ligação de 11 anos ao Arsenal.

Flamengo: O clube brasileiro e o Fenerbahçe de Jorge Jesus anunciaram um "princípio de acordo" para a transferência de Gustavo Henrique, que voltará a ser treinado pelo técnico luso. Caso a transferência seja confirmada, Gustavo Henrique, que está no Flamengo desde 2020, será o segundo jogador do "mengão" a ingressar no Fenerbahçe no último mês, após a contratação do médio brasileiro Willian Arão.