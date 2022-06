O despertar furioso dos belgas e a vitória dramática da "laranja"

JN Hoje às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Polónia esteve a vencer em Bruxelas, mas não aguentou a forte reação dos "diabos". Países Baixos ganharam nos descontos e lideram o Grupo A4

A Bélgica reagiu muito bem à pesada derrota que tinha sofrido em casa diante dos Países Baixos, na primeira jornada do Grupo A4, e não fez por menos na receção à Polónia (6-1).

Os polacos até estiveram em vantagem, graças a um golo de Lewandowski, mas os "diabos" belgas deram ao volta ao marcador, impulsionados pelo empate conseguido à beira do intervalo, pelo pé direito de Axel Witsel. Na segunda parte, a superioridade da equipa da casa foi total e os golos sucederam-se na baliza dos visitantes, marcados por Kevin De Bryune, Trossard (dois), Dendoncker e Openda.

A liderança no grupo mantém-se na posse dos Países Baixos, que foram a Cardiff vencer Gales (1-2), perante uma equipa britânica ainda na ressaca da festa do apuramento para o Mundial, obtido no domingo passado à custa da Ucrânia, 64 anos depois da última presença na fase final. Mesmo com uma equipa de segundas linhas, os neerlandeses somaram a segunda vitória seguida na Liga das Nações, à custa de um golo de Weghorst, avançado do Burnley, no quarto minuto dos descontos.

No Grupo B1, a Ucrânia, sem o benfiquista Yaremchuk, abriu a participação na prova com um triunfo sobre a República da Irlanda (0-1), em Dublin, enquanto a Escócia derrotou a Arménia (2-0).

Espanha à prova em Genebra

Para além do Portugal-República Checa, o Grupo A2 tem mais um jogo esta quinta-feira, que já é de tudo ou nada para a Suíça, diante da Espanha. Depois de duas derrotas, a seleção helvética tem de ganhar para entrar na luta pelo apuramento, numa partida em que os espanhóis também procuram a primeira vitória no grupo, após dois empates seguidos. Luis Enrique prepara-se para voltar a fazer muitas alterações no onze de "nuestros hermanos", prevendo-se que apresente em Genebra uma equipa inicial parecida com a que defrontou Portugal, na semana passada.