O destino de ouro de um nadador tunisino chegou três anos antes do previsto

Nem nos seus melhores sonhos Ahmed Hafnaoui imaginava vencer uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos com apenas 18 anos. O nadador da Tunísia surpreendeu o Mundo ao vencer a prova de 400 metros livres, no este domingo.

Ahmed Hafnaoui entrou para a história do desporto tunisino, ao ter conquistado a medalha de ouro na prova de 400 metros livres em natação. O jovem de apenas 18 anos foi o mais rápido dos atletas presentes no Centro Aquático de Tóquio ao fazer um tempo de 3min 43s e 36, superando assim o australiano Jack McLoughlin que completou a prova em 3min 43s 52.

O tunisiano explicou que está surpreendido por vencer e que este feito é "inacreditável". "Não estava a acreditar até que toquei na parede e vi que estava em primeiro. Vi o australiano (Jack McLoughlin) da linha seis acho que nos últimos 200 metros, foi uma grande disputa até ao fim. Estou-me a sentir muito orgulhoso", referiu ao "The Guardian". O desportista explicou que pensou nos pais, nos treinadores, e que a felicidade é imensa. "Estou muito feliz, é um sonho que se torna realidade. Senti-me melhor na água esta manhã do que ontem. Agora sou campeão olímpico, pus a minha cabeça na água e pronto. Não consigo acreditar", explicou à SporTV.

A evolução de Hafnaoui enquanto nadador ficou provada nesta prova. Em 2018, nos Jogos Olímpicos da Juventude, ficou em oitavo e as expectativas para Tóquio não eram muito elevadas, tendo partido no último lugar. Atribuiu o sucesso ao trabalho: "Simplesmente trabalhei muito, no duro, com o meu treinador. É apenas isso", disse.

Em 2019, o nadador referiu à imprensa francesa que o seu objetivo máximo era conquistar uma medalha de ouro em 2024, nos Jogos de Paris. A competição deste ano seria, à partida, para ganhar mais experiência e avaliar as suas qualidades para chegar a 2024 no máximo da sua capacidade. Surpreendeu o mundo e a ele próprio, mas alcançou o objetivo de uma vida nos primeiros Jogos que disputou.