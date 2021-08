O destino provável de Messi e a saída portuguesa no Manchester City

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Em dia com poucas confirmações, a saída de Messi ainda está a abalar o mundo do futebol e fala-se em apenas um destino provável para o argentino. No Manchester City a chegada de Grealish pode implicar saídas, uma delas portuguesa.

Barcelona: É oficial a saída de Messi do Barcelona e até ao momento só há um destino provável para o argentino: o PSG. A Sky Sports avança que o clube francês já está em conversações com o pai do jogador e que está confiante que pode completar o negócio. O The Athletic informa também que Pochettino, treinador dos parisienses, contactou Messi de forma a facilitar a contratação. O Manchester City poderia ser um destino agradável, mas depois da contratação de Grealish por 117 milhões de euros, torna-se mais difícil.

Manchester City: A chegada de Grealish vai implicar saídas no clube e as mais prováveis são as de Bernardo Silva e Gabriel Jesus, jogadores que caíram em importância comparando com anos anteriores. A informação é avançada pelo "Manchester Evening News", que relata que estas transferências não só garantiam um maior equilíbrio financeiro, mas também podem abrir espaço à contratação de Harry Kane.

Juventus: ​​​​​​​Renato Sanches poderá estar a caminho de Turim. O L'Equipe informa que o médio pediu ao Lille para sair do clube e Jorge Mendes colocou a Juventus como um dos destinos preferidos. Embora a equipa de Cristiano Ronaldo esteja interessada em Locatelli e Pjanic, essas movimentações estão a afigurar-se difíceis.

Matheus Pereira: ​​​​​​​O brasileiro ex-Sporting vai reforçar o Al-Hilal, proveniente do West Brom. O clube saudita confirmou esta sexta-feira a contratação de Matheus Pereira, com contrato que deverá ser assinado até 2026. O jogador junta-se assim à equipa onde joga Marega e Vietto e que é treinada por Leonardo Jardim.

PUB

Estoril: ​​​​​​​Nahuel Ferraresi foi confirmado esta sexta-feira como reforço do Estoril, emprestado pelo Manchester City por uma temporada, com o clube da Linha a ficar com opção de compra. É a terceira época consecutiva do defesa central em Portugal, depois de passagens por F.C. Porto B e Moreirense. O Estoril continua a colmatar as saídas de Hugo Gomes e Hugo Basto, dupla de centrais titular na época passada.